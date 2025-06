Come allenare il tuo drago 2 | conferme data di uscita e novità da sapere

Se sei un appassionato di “Come Allenare il Tuo Drago 2”, preparati a scoprire tutte le novità e le conferme sulla data di uscita del remake in live-action. Il franchise, che ha conquistato il cuore di milioni, si prepara a una nuova avventura con una versione più realistica e coinvolgente, pronta a stupire anche i fan più affezionati. Scopriamo insieme cosa riserva questa emozionante evoluzione della saga.

Il franchise di How to Train Your Dragon si prepara a una nuova fase con la produzione di un remake in live-action, che include anche la riproposta del secondo capitolo. Dopo il successo della trilogia animata, conclusa nel 2019, i piani per una trasposizione realistica della saga sono stati annunciati ufficialmente, segnando un importante passo avanti nella rielaborazione di questa amata serie. In questo articolo vengono analizzate le ultime novità riguardanti il progetto, dalla fase di sviluppo alle previsioni sul cast e sulla data di uscita. le ultime novità su how to train your dragon 2 in live-action. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it