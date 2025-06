Coltelli e cellulari sono stati sequestrati a Regina Coeli

In un'ispezione sorprendente, il carcere di Regina Coeli si è trasformato in scena di una scoperta inaspettata: coltelli e cellulari sequestrati nella II sezione, svelando ancora una volta le sfide della sicurezza penitenziaria. Il fatto, rivelato dal Sappe, mette in luce l’importanza delle operazioni di controllo e prevenzione all’interno delle mura carcerarie, sottolineando la complessità del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente sicuro.

Coltelli e cellulari sono stati trovati e sequestrati nel carcere di Regina Coeli. La scoperta è avvenuta giovedì 12 giugno nel corso di una perquisizione straordinaria nella II sezione della casa circondariale. A darne notizia è stato il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria).

