Il trasferimento di Kevin De Bruyne rappresenta un vero e proprio trionfo per il Napoli, segnando un nuovo capitolo nella storia del club. Con l’approvazione di Conte e il via libera ottenuto grazie a uno scambio strategico, i partenopei si preparano a vivere una stagione da sogno. Il 12 giugno 2025 resterà impresso come una data memorabile, simbolo di ambizione e successo.

In casa Napoli, in attesa delle visite mediche di De Bruyne, bisogna regitrare un altro sì per Conte Questo 12 giugno 2025, di fatto, sarà una di quelle date che entreranno nella storia della SSC Napoli. Oggi, infatti, è il giorno delle visite mediche di uno dei colpi più importanti della storia del club partenopeo, ovvero Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, si recherà a breve a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito per la sua nuova squadra. Tuttiva, oltre alla gioia per l'arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, in casa Napoli bisogna registrare un altro sì davvero molto importante.