Colpo di teatro di Manna | De Bruyne non basta il Napoli vuole anche lui

Il Napoli non si ferma e continua a scrivere la sua storia sul mercato: dopo il clamoroso arrivo di De Bruyne, la società sonda con decisione altre opportunità per rafforzare la rosa. È un momento di svolta, un vero e proprio colpo di scena che dimostra come il club voglia competere ai massimi livelli. La campagna acquisti entra nel vivo, e il sogno azzurro si fa sempre più concreto, pronto a sorprendere tutti.

In casa Napoli, dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di De Bruyne, bisogna registrare un altro colpo in sede di calciomercato. La giornata di oggi in casa Napoli, di fatto, è stata davvero storica, visto che è stato ufficializzato l’ingaggio di Kevin De Bruyne. Quest’ultimo, infatti, ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart. (Ansa Foto) tvplay.it Nel primo pomeriggio, invece, c’è stato il ‘consueto’ tweet di Aurelio De Laurentiis per annunciare l’arrivo di De Bruyne nel suo Napoli. Il club partenopeo, dunque, piazza il suo secondo colpo di questa sessione estiva di calciomercato, considerando che anche Luca Marianucci ha già svolto le visite mediche. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo di teatro di Manna: De Bruyne non basta, il Napoli vuole anche lui

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - colpo - teatro

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli sogna in grande per De Bruyne! Il club azzurro starebbe preparando un evento speciale in teatro per presentare il fuoriclasse belga: qualcosa di mai visto prima a Napoli! Un'accoglienza da star per celebrare un colpo storico #DeBruyne #Na Vai su Facebook

Napoli, è arrivato De Bruyne: delirio a Villa Stuart per il colpo dell’anno; ON AIR - Trotta: De Bruyne a Napoli? Un colpo di genio, rappresenta un segnale importante; Napoli, non solo De Bruyne: Manna può chiudere un altro colpo internazionale.

ON AIR - Trotta: "De Bruyne a Napoli? Un colpo di genio, rappresenta un segnale importante" Da napolimagazine.com: A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve.