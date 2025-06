Collovati su Chivu | Non discuto le sue qualità ma ho qualche perplessità Sul prossimo campionato…

Fulvio Collovati, ex campione del mondo e protagonista del calcio italiano, analizza con competenza e sincerità le sfide del prossimo campionato. Pur senza mettere in discussione le qualità di Cristian Chivu, il suo sguardo critico si concentra sulle incognite che potrebbe portare la nuova stagione, evidenziando come il Napoli sembri essere in pole position. Ma quali sono nel dettaglio le sue perplessità? Scopriamolo insieme, perché il calcio è sempre una sorpresa.

L’ex difensore e Campione del Mondo nel 1982, Fulvio Collovati ha commentato vari temi. Tra questi anche l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Intervistato da superscommesse.it, l’ex difensore Fulvio Collovati ha commentato vari temi. Tra le risposte più interessanti, anche quelle su Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’ Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. PROSSIMO CAMPIONATO – « Il Napoli parte favorito, perché vedo le altre pretendenti in una condizione di metamorfosi, per cui ci saranno diversi punti interrogativi. Inter, Milan, Atalanta e Roma hanno cambiato allenatore, mentre la Juventus è in una fase di incertezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Collovati su Chivu: «Non discuto le sue qualità, ma ho qualche perplessità. Sul prossimo campionato…»

