Colli Aniene arrivano gli assegni anche per gli sfollati dell' incendio del 2 giugno

Ora, grazie all’impegno delle autorità e alla solidarietà della comunità, finalmente arrivano gli assegni di sostegno per gli sfollati. Un risultato che sembrava irraggiungibile, ma che rappresenta un passo importante verso la ricostruzione e la speranza per tutti i cittadini di Colli Aniene colpiti dall’incendio. Un esempio di come, con determinazione e collaborazione, si possano superare ostacoli apparentemente insormontabili.

Fino a qualche mese sembrava impossibile riuscire ad ottenere questo risultato. Il “bonus affitto” per gli sfollati di via d’Onofrio era una vera e propria chimera. Parliamo dei cittadini di Colli Aniene rimasti senza una casa dopo il rogo che ha colpito il quartiere il 2 giugno del 2023. Ora. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Colli Aniene, arrivano gli assegni anche per gli sfollati dell'incendio del 2 giugno

