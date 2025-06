Collettivo Chiaroscuro | una giornata di incontri

Collettivo Chiaroscuro ha dato vita a una giornata memorabile dedicata all’eccellenza della cinematografia italiana e oltre, nel cuore dei suggestivi studi televisivi “De Paolis”. Sabato 7 giugno 2025, professionisti e appassionati si sono immersi in incontri, riflessioni e dibattiti che hanno celebrato l’arte della fotografia cinematografica. Questa seconda edizione dell’evento ha ribadito l'importanza di preservare e innovare un patrimonio culturale e tecnico unico nel suo genere.

Collettivo Chiaroscuro ha promosso sabato 7 giugno 2025 la nuova edizione di The Art of Italian Cinematography and Beyond, una giornata di incontri, riflessioni e dibattiti tenutasi nel contesto del Teatro 10 degli studi televisivi “De Paolis” e con al centro l’eccellenza tecnica ed artistica della professione di autrici e autori della fotografia. Questa seconda edizione dell’evento ha ribadito l’impegno concreto del Collettivo nel creare un luogo stabile in cui favorire uno scambio trasversale e democratico delle esperienze, incentivare il dialogo con le altre professioni del settore e individuare le sfide che oggi attraversano con urgenza l’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Collettivo Chiaroscuro presenta: The Art of Italian Cinematography and Beyond - Il Collettivo Chiaroscuro torna con "The Art of Italian Cinematography and Beyond", un evento imperdibile per gli amanti del cinema.

