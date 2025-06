Coinquilini e spacciatori | nascondono 1,2 chili di droga in cucina

In un'operazione che ha scoperchiato un vero e proprio laboratorio di droga, i carabinieri hanno scoperto 12 chili di cocaina nascosti in cucina, insieme a 275 euro in contanti, un bilancino di precisione e attrezzature per il confezionamento. Questa scoperta, stimata in circa 5.000 dosi dal valore di oltre 400mila euro, evidenzia come il crimine si insidi spesso nei luoghi più inaspettati, minando la sicurezza delle comunità e richiedendo interventi incisivi.

Besenello, coinquilini e spacciatori: nascondono 1,2 chili di droga in cucina.

