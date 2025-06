Coinquilini e spacciatori | nascondono 1,2 chili di droga in cucina

Una scoperta choc scuote la tranquilla vita di una famiglia: in casa, coinquilini e spacciatori avevano nascosto ben 12 chili di cocaina, con un ricco bottino di denaro contante e strumenti da confezionamento. Un'operazione della Guardia di Finanza svela un vero e proprio network criminale, con un patrimonio illecito stimato in oltre 400mila euro. Una vicenda che lascia senza parole e solleva importanti questioni sulla lotta alla droga.

Duecentosettantacinque euro in contanti, un bilancino di precisione, la strumentazione necessaria al confezionamento della droga e 1,2 chilogrammi di cocaina che, secondo le stime della guardia di finanza, corrisponderebbero a circa 5.000 dosi singole dal valore totale di oltre 400mila euro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Coinquilini e spacciatori: nascondono 1,2 chili di droga in cucina

