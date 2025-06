coco gauff giocando a tennis ti insegna come si sta al mondo

Coco Gauff, giovane campionessa dal talento straordinario, ci insegna molto più di un semplice sport. Con il suo sogno di vincere gli Open di Francia e la determinazione che la contraddistingue, ci mostra come affrontare le sfide della vita con coraggio e passione. Anche quando il destino sembra mettere alla prova le sue ambizioni, Coco dimostra che l’importante è mantenere fede ai propri sogni e imparare a rialzarsi.

Coco Gauff ha fatto un sogno. Era la notte fra il 7 e la mattina dell’8 giugno lo ha appuntato sulle note dell’iPhone: «Vincerò gli Open di Francia. Non so se è vero o se sarà il torneo di quest'anno ma dovevo sognarlo». Il giorno dopo, mercoledì 9 giugno, Coco Gauff perde ai quarti di finale del Roland Garros da Barbora Krejcikova. Durante il secondo set, dopo il solito doppio fallo, dopo il secondo break subito del set, fa a pezzi la sua racchetta. Lo stadio è vuoto, tranne per qualche sporadico spettatore mascherinato. «Il mio messaggio è sempre stato “sogna in grande, punta ancora più in alto”» dice ai microfoni, mentre tutti intorno le dicono che in fondo dovrebbe essere felice, per un quarto turno al Roland Garros a 17 anni: chi non lo sarebbe? *** Il 4 giugno del 2022 Coco Gauff è seduta sulla panchina del Philippe Chatrier e piange a singhiozzi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com