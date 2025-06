Cnr verso la nuova leadership | sbloccata la procedura per nominare il nuovo presidente

ritardo e da una crescente attesa, finalmente si apre una nuova fase per il CNR, simbolo di rinascita e innovazione. Gutta cavat lapidem: la perseveranza ha prevalso, e il nuovo leadership promette di rilanciare l’istituzione verso un futuro di eccellenza. Con questa svolta, il settore della ricerca in Italia si prepara a una rinascita che potrà beneficiare di energie rinnovate e progetti ambiziosi.

Gutta cavat lapidem. Il ministero competente ha annunziato finalmente l’apertura della procedura per la nomina del nuovo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), unita alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò segna un momento decisivo nel percorso di normalizzazione e rilancio di un ente strategico per la ricerca scientifica italiana. Dopo mesi di forte immobilismo e incertezza, caratterizzati dal susseguirsi di appelli, richieste di intervento e pressioni, finalmente il ministero ha assunto l’iniziativa necessaria per avviare la procedura formale di nomina dei vertici del Cnr. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it