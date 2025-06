Cnr sbloccata l’impasse | ecco i nuovi membri Cda via all’iter per il nuovo presidente

Il Cnr rompe gli indugi e si prepara a rinvigorire la sua governance: con il decreto firmato, sono ufficialmente nominati i nuovi membri del CDA, segnando l’avvio delle procedure per eleggere il nuovo presidente. Un passo fondamentale per rilanciare l’ente di ricerca più importante del paese, mentre Zoccoli convoca il comitato degli enti di ricerca. Il futuro del Cnr prende finalmente forma, aprendo nuove prospettive di innovazione e progresso.

Firmato il decreto, intanto Zoccoli convoca il comitato degli enti di ricerca

