Cna compie ottant’anni | Il nostro è un ruolo chiave ma le sfide non mancano

CNA di Reggio Emilia celebra un traguardo storico: 80 anni di impegno e crescita al servizio delle imprese. Da allora, ha accompagnato generazioni di artigiani e imprenditori, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. In questo contesto, la sfida più grande è continuare a innovare e sostenere l’eccellenza italiana in un mondo in costante evoluzione.

Era il 1945 quando un sarto, un parrucchiere e un barbiere reggiani si riunirono nella Libera associazione degli artigiani aderendo alla Camera di Commercio, guardando al futuro oltre le macerie della guerra. La Cna di Reggio compie 80 anni in ottima salute: 6mila imprese e 10mila imprenditori associati, 18mila posti di lavoro, 10mila pensionati e 400 dipendenti nelle sedi che presidiano il territorio. In questo contesto, ieri al Centro Malaguzzi, si è svolta l'assemblea quadriennale per l'elezione del nuovo presidente: Giorgio Lugli lascia tra gli applausi una Cna sì sana, ma con tante sfide da affrontare.

