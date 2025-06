CMcom – Tudor | La Juventus è speciale e vincente Yildiz? Un mix raro fra 9 e 10 un giocatore così va tenuto stretto | Primapagina

Il mondo del calcio è in fermento, e le parole di Igor Tudor sulla Juventus risuonano come una conferma della loro forza e determinazione. La dichiarazione che definisce Yildiz come un talento raro, un mix tra un attaccante di peso e un fantasista, sottolinea l’importanza di valorizzare questa risorsa preziosa. In un contesto di mercato sempre più competitivo, mantenere e potenziare questi straordinari elementi potrebbe essere la chiave per il successo futuro della Vecchia Signora.

2025-06-12 Tudor: "La Juventus è speciale e vincente. Yildiz? Un mix raro fra 9 e 10, un giocatore così va tenuto stretto" Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai canali FIFA in vista del Mondiale per Club: "Sarà una cosa nuova, bella, entusiasmante. Intanto perché è la prima, poi perché ci sono tante squadre forti in questo torneo. Una di quelle cose che immaginavi da bambino, una sfida per capire chi è più forte.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

