Cloudflare in down tira giù i servizi internet di Google Discord e Pokémon Go

Un blackout di Cloudflare ha causato il malfunzionamento di servizi chiave come Google, Discord e Pokémon Go, lasciando milioni di utenti immersi nell’incertezza. Questo disservizio dimostra quanto dipendiamo quotidianamente dalla rete e quanto una sola interruzione possa rallentare il nostro mondo digitale. Resta con noi per scoprire cosa sta succedendo e come questa crisi potrebbe influenzare la nostra connessione online.

Problemi di accesso a varie piattaforme online a causa di un disservizio del colosso americano della distribuzione di contenuti su internet.

Internet down, alcuni siti irraggiungibili: “500 Internal Server Error”. Problema imputabile alla rete di server americana Cloudflare Riporta ilfattoquotidiano.it: In queste ore molte persone non riescono a raggiungere alcuni siti Internet, anche dall’Italia ...