Cleopatra e l’epico disastro del film che fece fallire la FOX e innamorare Liz Taylor e Richard Burton

Fino a quel momento, il cinema hollywoodiano sembrava inarrestabile, ma il colossal "Cleopatra" del 1963 avrebbe scritto una pagina diversa della sua storia. Con Liz Taylor nel ruolo della regina egizia e la passione tra lei e Richard Burton che infiammò gli schermi, il film si trasformò in un fallimento epico, quasi segnando la fine di un’era. Un disastro che, sorprendentemente, contribuì anche a cementare leggende indimenticabili nel mondo del cinema.

C'è stato un tempo in cui il mondo del cinema hollywoodiano brillava di divi immortali che avrebbero fatto la storia del cinema mondiale. Nel 1963 il mastodontico film Cleopatra era pronto per accogliere una di queste grandi stelle, Liz Taylor, aspirando ad entrare nel firmamento dei successo, ma ottenendo invece un disastroso flop che quasi fece fallire la 20th Century Fox e che a distanza di decadi risuona ancora nei ricordi americani. Il lungometraggio doveva raccontare la vita della regina d'Egitto attraverso uno spettacolo da capogiro, senza colpi di scena particolari nella trama. Ben 2 milioni di dollari furono stanziati dai produttori inizialmente per rimpolpare il comparto tecnico.