Claudio Durigon stoccata a Landini | Dimissioni? Ho cambiato idea | che Dio lo conservi

Claudio Durigon, vice segretario della Lega e figura di spicco nel panorama politico italiano, non si è trattenuto nel commentare il fallimento dei quattro referendum sul lavoro promossi da Cgil e sinistra. Con la sua esperienza da sindacalista e politico, Durigon lancia una stoccata: “Sì, perché hanno presentato dei referendum inappropriati, carichi di…”. Un’analisi che fa riflettere sulla posizione delle parti coinvolte e sul futuro delle battaglie sui diritti sociali.

Claudio Durigon, vicesegretario della Lega, sottosegretario al ministero del Lavoro e un passato da sindacalista per la Ugl di cui è stato anche vicesegretario generale. Chi meglio di lui per commentare il flop dei quattro referendum sul lavoro fortemente voluti da Cgil e sinistra. Sottosegretario, ci dica la verità, se l’aspettava una batosta così per i promotori dei quesiti? «Sì, perché hanno presentato dei referendum inappropriati, carichi di demagogia e poco sentiti dalla gente». Beh, però i temi del lavoro sono importanti, dove hanno sbagliato secondo lei? «Chi fa attività sindacale deve sempre mettere al centro l’interesse dei lavoratori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it