Clara | Il gossip su Fedez? Fa parte del gioco Gli voglio molto bene quindi sono felice dell’estate che ci aspetta

Clara, protagonista di un’estate all'insegna del talento e della curiosità, rompe il silenzio sui gossip che circolano su Fedez. Tra performance al Taormina Film Festival e nuove collaborazioni, la cantante sceglie di concentrarsi sul presente e sulla passione per la musica. Con un sorriso, afferma: «La collaborazione è nata dopo Sanremo, mi ha scritto e ci siamo visti in studio». L’estate si preannuncia ricca di emozioni e nuove scoperte, senza lasciarsi distrarre dai rumors.

Al Taormina Film Festival per una performance e un premio, Clara parla per la prima volta dei rumor su Fedez: «La collaborazione è nata dopo Sanremo, mi ha scritto e ci siamo visti in studio». Nessuna conferma sul presunto flirt, solo la voglia di vivere un'estate piena.

