Clara e il gossip su Fedez | Sono felice dell'estate che ci aspettaoco

Clara, tra glamour e musica, si apre sul suo legame con Fedez e le voci di gossip che infiammano il panorama. Sul red carpet del Taormina Film Festival, la cantante ha condiviso emozioni e progetti, tra cui la collaborazione nel brano "Scelte Stupide". La sua sincerità e passione rendono questa estate ancora più affascinante, invitandoci a scoprire cosa ci riserva il futuro. Restate con noi per saperne di più!

(askanews) – Sul red carpet del Taormina Film Festival anche Clara, protagonista di una performance al Teatro Antico prima della seconda serata con Catherine Deneuve tra gli ospiti. La cantante ha parlato anche della sua collaborazione con Fedez nel brano Scelte Stupide e delle voci sul fatto che tra i due ci fosse qualcosa di più. «Io penso che il gossip faccia parte del gioco, ci sta, invece la collaborazione è nata naturalmente, mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendomi: "Ho scritto una canzone e vorrei che venissi in studio, che scrivessi anche tu, che la finissimo insieme". Così è nata Scelta stupida, gli voglio un grandissimo bene, quindi sono molto felice dell'estate che ci aspetta», ha detto.

