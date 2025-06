Clara Andreani è centenaria | | Luminosa fonte di ispirazione

più sincero affetto, desideriamo celebrare questa giornata con gratitudine e ammirazione per la tua lunga vita, ricca di saggezza, amore e insegnamenti preziosi che illuminano il nostro cammino. Buon compleanno, cara Clara, e che questa splendida tappa sia solo l'inizio di altri momenti felici e piene di serenità.

Giornata speciale per Clara Andreani, che oggi spegne 100 candeline. Un traguardo importante, per il quale sono arrivati auguri speciali in redazione. "Cara mamma, vivissime congratulazioni per il tuo centesimo compleanno! Per noi e per tante altre persone, sei stata e continui ad essere una luminosa fonte di ispirazione e di orientamento quotidiano. Per l’occasione, noi tutti, figli, nipoti, pronipoti, parenti ed amici, oltre ad esprimerti il nostro sentito ringraziamento per quello che hai saputo darci, ti auguriamo di cuore di rimanere con noi per tanto tempo ancora!" Tantissimi auguri per questo traguardo speciale anche dalla redazione de Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it