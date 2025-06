Clamoroso Spalletti | può tornare subito in panchina c’è l’offerta

Clamorosa svolta nel mondo del calcio: Luciano Spalletti, protagonista indiscusso di una straordinaria stagione col Napoli, potrebbe tornare subito in panchina grazie a un’offerta irrifiutabile. Dopo l’esperienza con la Nazionale, terminata tra polemiche e sorprese, ora si svela un nuovo capitolo che potrebbe rilanciare la carriera dell’allenatore più amato. La domanda è: sarà davvero questa la volta buona? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Incredibile notizia sul futuro di Luciano Spalletti: l’ex allenatore del Napoli e della Nazionale ha già un’offerta. L’avventura in Nazionale non è andata molto bene per Luciano Spalletti. Dopo l’impresa Scudetto col Napoli nel 2023, l’allenatore ha lasciato il club per tornare in sella poco dopo per una stimolante avventura da ct. Pochi giorni fa è arrivato però per lui l’esonero, annunciato dallo stesso allenatore in una surreale conferenza stampa in cui esplicitava che avrebbe allenato la Nazionale per la sua ultima volta per la gara contro la Moldavia. Incredibilmente, però, per lui potrebbe esserci già una nuova avventura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it