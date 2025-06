Civetta una festa intima | Musica in piazza Tolomei un pizzico di tolleranza Pensiamo ai nostri giovani

In un angolo di Siena, tra musica e tradizione, la festa civettina si prepara a celebrare un momento di intimità e tolleranza, dedicato ai giovani e alla comunità. Nonostante l'assenza del Palio, l’atmosfera rimane vibrante, ricca di emozioni e di speranze. Il Castellare, cuore pulsante della Contrada Leocorno, si anima con il desiderio di rivivere le vittorie passate e di guardare al futuro con entusiasmo. Un’occasione per riscoprire il valore della solidarietà e della passione.

di Laura Valdesi SIENA "Non correndo il Palio, la festa titolare in questo scorcio di stagione è ancora di più l’evento principale per i civettini", dice il priore Marco Ricci. "Un Provenzano da turisti, non era questo che volevamo ma bisogna accettare la sorte", aggiunge. Che clima si respira nel Castellare? "Di una Contrada che avrebbe tanto voluto correre. Ha ancora nei pori il successo del Leocorno, lo scorso anno ci sono toccati in sorte cavalli non proprio di prima fascia. Due Palii all’anno per una Contrada piccola sono bellissimi ma stancanti. Correrne uno sarebbe l’ideale, magari senza rivale. 🔗 Leggi su Lanazione.it