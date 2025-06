Ciuccio durante la nanna | Sì o no? Cosa dice la scienza?

Quando si parla di sonno e neonati, il tema del ciuccio suscita sempre molte domande tra i genitori: è utile o dannoso? Quali sono i rischi reali? La scienza fornisce risposte chiare: l'uso del ciuccio durante la notte, nei primi mesi di vita, è considerato sicuro e raccomandato, contribuendo a una nanna più tranquilla e sicura per il vostro bambino. La scienza, infatti, sostiene che...

Quando si parla di sonno e neonati, il tema del ciuccio genera sempre molti dubbi tra i genitori. È utile o può essere dannoso? Esistono rischi? E, soprattutto, cosa dice la scienza sull’uso del ciuccio durante la notte nei primi mesi di vita? Ciuccio e nanna: una scelta sicura secondo la scienza. L’ uso del ciuccio durante il sonno è attualmente considerato non solo sicuro, ma anche raccomandato. A confermarlo sono le raccomandazioni della American Academy of Pediatrics e numerosi studi recenti, come riportato anche da Amico Pediatra. Tra i benefici principali dell’uso del ciuccio durante la nanna c’è la riduzione del rischio di SIDS, la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it