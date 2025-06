city il sindacato dei tifosi denuncia il club per la politica dei biglietti definita discriminatoria guardian

La passione per il calcio si scontra con le ingiustizie, e questa volta sono i tifosi del Manchester City a lanciare un forte messaggio di protesta. Denunciando una politica di biglietti ritenuta discriminatoria, il sindacato dei tifosi ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il club. Una battaglia che mette in discussione i diritti dei supporter e la trasparenza delle politiche di accesso agli stadi, chiedendo un cambiamento urgente e giusto.

I tifosi del Manchester City hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro il club per la politica dei biglietti, definita “discriminatoria”. I tifosi del Manchester City in rivolta per la nuova politica di abbonamento “discriminatoria”. Il Guardian riporta: I tifosi del Manchester City hanno intrapreso un’azione legale contro il club per quella che dicono essere una nuova politica di abbonamento discriminatoria. La protesta riguarda un sistema che richiede ai tifosi di assistere ad almeno 10 partite di campionato per conservare l’abbonamento per la stagione successiva. Un gruppo di tifosi, Trade Union Blues, composto da membri del sindacato, si è rivolto presso lo studio legale Leigh Day per la revisione del sistema, sostenendo che il requisito “dĂ origine a rivendicazioni ai sensi dell’ Equality Act del 2010 ”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it