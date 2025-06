Cittadinanza | Meloni era sciocchezza diminuire anni residenza legga va bene così

La proposta di ridurre i anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana ha suscitato dibattiti acceso. Secondo Meloni, si tratta di una "sciocchezza" che riflette un provincialismo anacronistico, considerando quanto molte persone vivano ormai all'estero per anni. Un tema che mette in discussione i valori e le tradizioni del nostro Paese, lasciando aperta la domanda: quale sarà il futuro della nostra identità nazionale?

Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Io penso che chiedere di ridurre gli anni di residenza dagli attuali 10 a 5 per ottenere la cittadinanza italiana fosse una sciocchezza. Solo chi vive nei salotti dei quartieri eleganti o frequenta i club esclusivi poteva pensare che fosse una buona idea, e se posso dire denota anche un certo provincialismo perché ormai sono moltissime le persone che vivono più di 5 anni in un paese straniero e poi magari si trasferiscono altrove. Secondo la logica di chi propone di dimezzare i tempi della cittadinanza, queste persone ogni 5 anni avrebbero diritto alla nuova cittadinanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cittadinanza: Meloni, era sciocchezza diminuire anni residenza, legga va bene così

