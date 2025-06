Cittadinanza Meloni | era sciocchezza diminuire anni di residenza

Giorgia Meloni smaschera con fermezza le proposte più discutibili sulla cittadinanza, sottolineando come ridurre gli anni di residenza da 10 a 5 fosse una sciocchezza pensata solo nei salotti. Una posizione che, secondo lei, riflette un provinciale provincialismo e spinge a riflettere sul reale interesse del Paese. La premier invita a un dibattito più serio e responsabile, ricordando che le scelte devono essere basate sul merito e sulla responsabilità.

Roma, 12 giu. (askanews) – Era chiaro che "chiedere di ridurre gli anni di residenza da 10 a 5" per avere la cittadinanza "fosse una sciocchezza, solo chi vive nei salotti poteva pensare che fosse buona idea" ed è "una posizione che soffre anche di "provincialismo" e "non mi sorprende che molte persone di sinistra abbiamo bocciato ii referendum, più di quante io stessa avrei immaginato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata in videocollegamento con Milano per i 25 anni del quotidiano Libero. "Sono molto contenta di essere sulla stessa linea della stragrande maggioranza degli italiani", ha aggiunto.