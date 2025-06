Cittadinanza Meloni | auspico nessuno presenti modifica a legge

La presidente Meloni ribadisce con fermezza il suo impegno a preservare la qualità della legge sulla cittadinanza, sottolineando che non si rende necessario ridurne i tempi. Con un intervento deciso in Cdm, si mira a contrastare gli abusi sullo Ius sanguinis, rafforzando l’importanza di un legame autentico con l’Italia. Un messaggio chiaro: la cittadinanza deve essere conquistata con merito e rispetto.

Roma, 12 giu. (askanews) – “Io rimango dell’idea che in Italia ci sia un’ottima legge”sulla cittadinanza, che non ci sa alcun bisogno di dimezzare i tempi per chiederla. Peraltro, abbiamo di recente approvato in Cdm” una norma che corregge “gli abusi sullo Ius sanguinis perchè riteniamo che la concessione della cittadinanza sia una cosa seria e debba essere riservata a chi ha un legame autentico con la nostra naizone”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata in videocollegamento con Milano per i 25 anni del quotidiano Libero. “Dopodiché – ha proseguito la premier – se il parlamento vorrà discutere con buon senso su soluzioni per migliorare alcune rigidità, io le valuterò senza pregiudizio”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it