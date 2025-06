Cittadinanza e fisco botta e risposta Tajani-Salvini

Lo scontro tra i vicepremier Tajani e Salvini si fa acceso, tra accuse e contrapposizioni su cittadinanza e fisco. Tajani sottolinea come la proposta di Forza Italia sia in perfetta sintonia con il programma del centrodestra, dando nuova linfa al dibattito politico. In un clima di tensione crescente, è chiaro che le future decisioni su questi temi potrebbero influenzare profondamente il panorama italiano. La partita è aperta e il confronto promette ulteriori sviluppi.

Botta e risposta fra i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sulla questione cittadinanza e sul tema del fisco. Cittadinanza, Tajani: “Proposta FI in sintonia con programma centrodestra”. “Ho letto e studiato e al punto 6 del programma elettorale del centrodestra con il quale abbiamo vinto le elezioni 2022 dove è scritto che il centrodestra si impegna per l’integrazione economica e sociale degli immigrati regolari: quindi mi pare di essere in perfetta sintonia con il programma elettorale del centrodestra”, ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia a margine di una conferenza stampa nella sede del partito azzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cittadinanza e fisco, botta e risposta Tajani-Salvini

In questa notizia si parla di: cittadinanza - tajani - fisco - botta

Cittadinanza, il Senato approva la stretta voluta da Tajani: cosa cambia - Il Senato ha approvato la stretta sulla concessione della cittadinanza italiana, voluta da Antonio Tajani.

Edit: l’affluenza ha raggiunto il 30% Hanno chiuso alle 15 i seggi dove si è votato per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. I quesiti non hanno raggiunto il quorum del 50 percento più uno degli aventi diritto #referendum #italia Vai su Facebook

Botta e risposta a distanza tra Tajani e Salvini; Il governo si divide su terzo mandato e fisco; Tajani: «Su ius scholae non voglio imposizioni, andare avanti. Non si utilizzi Berlusconi per la polemica politica.

Salvini rilancia su tasse e terzo mandato: "La legge sulla cittadinanza va bene così, perché Tajani insiste?" huffingtonpost.it scrive: Dai referendum, spiega il vicepremier, è arrivato un messaggio chiaro, "immaginare scorciatoie è sbagliato".