Città metropolitana | primo incontro con la sindaca Salis elezioni in estate

Il primo incontro tra la neoeletta sindaca di Genova, Silvia Salis, e i rappresentanti della Città Metropolitana ha segnato l’inizio di una nuova fase di collaborazione e sviluppo condiviso. In un clima di dialogo costruttivo, si sono affrontati temi strategici per il futuro della città e della sua area metropolitana. Un passo importante verso un'amministrazione più coesa e innovativa, pronta a plasmare il domani con entusiasmo e determinazione.

Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 11 giugno il primo incontro tra la neoeletta sindaca di Genova, Silvia Salis e una rappresentanza degli amministratori e dei dirigenti della Città Metropolitana. All'appuntamento, nella sede dell'ente in piazzale Mazzini, hanno preso parte i consiglieri.

