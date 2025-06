Città di Ancona | al via il Trofeo Fumo di Moka il torneo di calcio a cinque

Ancora una volta, Ancona si prepara a vivere un evento imperdibile, dove sport, passione e tradizione si incontrano in un palcoscenico unico. La 26ª edizione del Città di Ancona, rinominata quest’anno ‘Trofeo Fumo di Moka’, trasformerà Piazza Pertini nel teatro del futsal, offrendo emozioni intense e sfide avvincenti. Per gli anconetani, questo torneo rappresenta molto più di una competizione: è un patrimonio di comunità e svago. E, ovviamente, il calcio a cinque...

Per gli anconetani – e fa fede l'iconico slogan coniato nel tempo – "è molto più di un torneo di calcio a cinque". Per meglio dire: è "il torneo di calcio a cinque". E, in aggiunta, accolto nel "teatro del futsal". E ovvero, quella piazza Pertini pronta ad ospitare, da lunedì prossimo, la 26esima edizione del Città di Ancona, che quest'anno assumerà il nome 'Trofeo Fumo di Moka', il nuovo importante main partner. Ancora qui, un'altra volta per un ennesimo Città di Ancona. Una delle manifestazioni sportive più longeve e amate dai cittadini. Che in campo promette gol e spettacolo. Mentre fuori regala intrattenimento, divertimento e condivisione sotto il cielo stellato del capoluogo.