Città del Messico si illumina di verde a un anno dal via ai Mondiali di calcio

Città del Messico si veste di verde, simboleggiando l’entusiasmo e la passione che infiammeranno i Mondiali di calcio 2026. I suoi monumenti più iconici brillano in vista dell’atteso evento, che vedrà la metropoli come protagonista assoluta, ospitando la cerimonia di apertura. Un’anticipazione emozionante di un torneo che promette di essere indimenticabile, coinvolgendo non solo il Centro America ma tutto il mondo del calcio.

Città del Messico ha illuminato di verde i suoi palazzi più importanti dando il via al conto alla rovescia verso i Mondiali di calcio 2026 che inizieranno il prossimo 11 giugno proprio nella metropoli. La capitale dello Stato del Centro America ospiterà infatti la gara inaugurale del torneo, che si svolgerà anche in Stati Uniti e Canada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Città del Messico si illumina di verde a un anno dal via ai Mondiali di calcio

