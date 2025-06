Cistiti ricorrenti | un approccio nuovo per un problema complesso

Le cistiti ricorrenti rappresentano per molte donne un vero e proprio ostacolo quotidiano, oltre che una sfida medica complessa. Dolore, urgenza e restrizioni di vita si intrecciano con un uso spesso scorretto degli antibiotici, peggiorando la situazione. Per svelare le cause profonde di questa condizione, abbiamo intervistato il dottor Daniele Grassi, urologo, che ci guiderà attraverso un approccio innovativo e completo per affrontarla efficacemente.

