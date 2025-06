CISL Scuola Ivana Barbacci confermata segretaria generale | Vigileremo sulle promesse del Ministro Valditara

In un momento cruciale per l’istruzione italiana, la conferma all’unanimità di Ivana Barbacci come segretaria generale della CISL Scuola rappresenta una vittoria significativa. Con la sua leadership, vigileremo attentamente sulle promesse del Ministro Valditara, affinché le riforme scolastiche siano davvero al servizio degli studenti e degli insegnanti. Un impegno che rafforza la nostra fiducia nel futuro dell’educazione nel nostro Paese.

Ivana Barbacci è stata riconfermata all'unanimità segretaria generale della CISL Scuola durante l'VIII Congresso Nazionale concluso a Trieste. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - cisl - ivana - barbacci

Le novità per la scuola dopo la pubblicazione in G.U. della Legge 69/2025: [Scheda CISL] - La pubblicazione della Legge n.69/2025 sulla Gazzetta Ufficiale segna importanti novità per la scuola, in particolare in tema di reclutamento e funzionamento della pubblica amministrazione.

“Diamo forma al futuro” – Le parole di Ivana Barbacci al VIII Congresso Nazionale CISL Scuola Trieste, 10-12 giugno 2025 Un intervento forte, coraggioso, appassionato. Ivana Barbacci, Segretaria Generale CISL Scuola, nel suo discorso congressuale h Vai su Facebook

«Più autonomia per rafforzare la scuola nazionale e valorizzare i docenti»: Ivana Barbacci al Congresso CISL Scuola. Temi e proposte su @Tuttoscuola https://tuttoscuola.com/congresso-cisl-scuola-barbacci-autonomia-vera-per-rafforzare-la-scuola-naziona Vai su X

CISL Scuola, Ivana Barbacci confermata segretaria generale: Vigileremo sulle promesse del Ministro Valditara; Perché diventare docenti? Percorso lungo, stipendi bassi e precarietà infinita. La scuola deve tornare a dare forma al futuro, basta galleggiare. VIDEO INTERVISTA a Ivana Barbacci (Cisl Scuola); Barbacci (CISL Scuola): 'Ora vigilanza e responsabilità. Le parole del ministro vanno misurate con i fatti'.

Rinnovo contratto scuola, per la firma servono risorse, sgravi e welfare: Barbacci (Cisl) indica la via ma se ne riparla a settembre – INTERVISTA Riporta tecnicadellascuola.it: “Il rinnovo del contratto Istruzione, Università e Ricerca 2022/24, quindi di un triennio già scaduto, per noi è un obiettvo prioritario: ci siederemo al tavolo nelle prossime settimane per proseguire ...