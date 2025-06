Cisl | La quarta corsia in A1 tra Reggio e Piacenza è una necessità

Una tragedia scuote l'autostrada A1 tra Reggio Emilia e Piacenza, dove un grave incidente ha causato la perdita di una vita e accende i riflettori sulla sicurezza stradale. La quarta corsia tra Regio e Piacenza si rivela ancora una volta essenziale per il flusso del traffico, ma la sua necessità diventa urgente alla luce di questa drammatica tragedia. È fondamentale intervenire al più presto per prevenire ulteriori??i e tutelare tutti gli utenti della strada...

Di nuovo un grave incidente avvenuto lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, all'altezza di Alseno, dove un camionista ieri ha perso la vita in un violento tamponamento tra due mezzi pesanti. Sull’accaduto è da registrare la presa di posizione di Michele Vaghini, segretario Cisl di Parma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cisl: «La quarta corsia in A1 tra Reggio e Piacenza è una necessità »

Cisl: «La quarta corsia in A1 tra Reggio e Piacenza è una necessità »; Quarta corsia in A1, «finalmente ritenuta prioritaria, non possiamo rassegnarci a lutti e incidenti».

Vaghini (Cisl) “Ancora un incidente grave in A1, da tempo chiediamo la quarta corsia” Da piacenzasera.it: "Di nuovo un grave incidente avvenuto lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, all'altezza di Alseno, dove un camionista ieri ha perso la vita in ...