Circolo di Fiumana verso la rigenerazione

Il futuro di Fiumana si illumina grazie a una sostanziosa ennesima iniezione di energia e idee. Con 850mila euro appena ottenuti dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune di Predappio si appresta a trasformare il Centro civico in un vivace punto di incontro per giovani, socializzazione e coworking. Il progetto, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, promette di rivoluzionare il quartiere e di creare nuove opportunità di crescita e aggregazione. Per completare i fondi necessari, si cercano risorse comunali, parte delle quali saranno individuate attraverso...

Il Comune di Predappio ha ottenuto 850mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, nel capitolo Rigenerazione urbana, da investire per la ristrutturazione del Centro civico di Fiumana, che diventer√† "spazio per giovani, socializzazione e coworking". Spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Il progetto prevede una spesa di 1milione e 100mila euro. I 250mila euro di fondi comunali sono da trovare: in parte con risorse comunali, e in parte con un mutuo". Il contributo rientra nella graduatoria della Regione, che prevede 26,3 milioni destinati a 28 progetti, selezionati tra le 160 candidature pervenute, fra cui anche il Comune di Dovadola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Circolo di Fiumana verso la rigenerazione

