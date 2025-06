Circolazione dei treni sospesa per lavori tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco

Per garantire un servizio più sicuro ed efficiente, la circolazione dei treni tra Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco sarà temporaneamente sospesa durante i fine settimana di giugno. Questa importante operazione di manutenzione e potenziamento permetterà di migliorare le vostre tratte, garantendo viaggi più confortevoli e affidabili in futuro. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e alternative di viaggio.

Dalle ore 20.10 di sabato 14 alle ore 07.50 di domenica 15 giugno, e dalle ore 20.10 di sabato 28 alle ore 07.50 di domenica 29 giugno, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per consentire lavori di manutenzione e potenziamento.

