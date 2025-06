Cinema Kevin Spacey verrà premiato all’Italian global series festival

Il cinema celebra l’eccellenza artistica con un evento imperdibile: Kevin Spacey sarà premiato al Italian Global Series Festival. Il riconoscimento Maximo Excellence Award, consegnato il 23 giugno a Rimini, onora la carriera straordinaria di uno degli attori più influenti di Hollywood. Spacey, vincitore di due Oscar e un Golden Globe, ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo. La sua presenza al festival segna un momento di grande prestigio e riflessione sulla recitazione d’eccellenza.

Il direttore artistico dell’ Italian Global Series Festival Marco Spagnoli ha annunciato la partecipazione di Kevin Spacey alla kermesse. L’attore statunitense riceverà il premio Maximo Excellence Award lunedì 23 giugno al teatro Galli di Rimini, un riconoscimento di grande prestigio che celebra l’eccellenza artistica. Kevin Spacey è stato uno dei primi attori insignito di 2 premi Oscar e 1 Golden Globes “a guidare una serie di lunga durata: ha segnato – si legge nelle motivazioni – un momento pionieristico in TV e ha stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale”. E’ inoltre prevista una conferenza con l’attore mercoledì 25 giugno a Riccione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, Kevin Spacey verrà premiato all’Italian global series festival

kevin - spacey - italian - global

