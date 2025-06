Cinema Danny Boyle a Roma per il suo nuovo film ’28 anni dopo

Roma si prepara ad accogliere il genio di Danny Boyle, il regista visionario di Trainspotting e Premio Oscar con The Millionaire. L’evento, che segna il ritorno del maestro britannico sul grande schermo, promette di essere un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema. Intervistato da Fabio Falzone, Boyle svela dettagli esclusivi sul suo nuovo progetto ambientato a 28 anni di distanza. La città eterna si trasforma in scenario di emozioni e sorprese, aspettando di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura cinematografica.

Il regista di Trainspotting, il Premio Oscar per The Millionaire, Danny Boyle a Roma per il suo nuovo film, intervistato da Fabio Falzone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, Danny Boyle a Roma per il suo nuovo film ’28 anni dopo”

In questa notizia si parla di: danny - boyle - roma - film

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo" - Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris.

Danny Boyle a Roma per la presentazione del suo nuovo film "28 anni dopo", terzo capitolo di una trilogia iniziata con "28 giorni dopo" e continuata poi con "28 settimane dopo". Il film uscirà in tutte le sale il 18 giugno! Vai su Facebook

#DannyBoyle è a Roma per presentare il nuovo, atteso sequel di 28 giorni dopo. Ecco cosa ha raccontato di questo suo nuovo film, delle sue tematiche e delle sue ispirazioni. #28AnniDopo arriva nei cinema italiani il 18 giugno. Vai su X

Cinema, Danny Boyle a Roma per il suo nuovo film ’28 anni dopo”; 28 Anni Dopo: Danny Boyle presenta a Roma il film; Cinema: a Roma il regista Danny Boyle presenta “28 anni dopo”. “Io confido nella BBC, perché resta una voce libera”.

Danny Boyle a Roma per 28 anni dopo: “La rabbia è diventata la base del nostro temperamento” Da cinefilos.it: Danny Boyle è arrivato a Roma per presentare il suo ultimo film, 28 anni dopo, che arriverà al cinema dal 18 giugno.