Cinema Contributi selettivi 2025 | dal Mic tre bandi per 82 milioni

Il cinema italiano si prepara a un grande rilancio nel 2025 con i contributi selettivi del MIC, che mettono a disposizione 82 milioni di euro attraverso tre bandi rivolti alle opere cinematografiche e audiovisive. Un'occasione imperdibile per produttori, sceneggiatori e registi di realizzare progetti innovativi e di qualità . Scopri come accedere alle risorse e contribuire al futuro del nostro cinema, perché questa è la tua chance di fare la differenza sul grande schermo.

Sono online sul sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura i tre bandi per i contributi selettivi 2025 destinati alle opere cinematografiche e audiovisive per un totale di 82 milioni di euro.  Il primo bando stanzia risorse per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, mettendo a disposizione: 1,2 milioni  di euro per la scrittura di sceneggiature; 3 milioni  di euro per lo sviluppo; 31,6 milioni  di euro per la produzione suddivisi in 7,8 milioni  di euro per i lungometraggi di giovani autori,  7,5 milioni di euro per le opere prime e seconde, 6,6 milioni di euro per i documentari di particolare qualita’ artistica e su personaggi e avvenimenti dell’identita’ culturale nazionale italiana,  900mila euro  per i cortometraggi, 8,8 milioni di euro per le opere di animazione di particolare qualita’ artistica e su personaggi e avvenimenti dell’identita’ culturale nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

