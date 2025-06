Cina | Tianjin ospita Int’l Shipping Industry Expo

Benvenuti alla terza edizione della Tianjin International Shipping Industry Expo, un evento imperdibile nel cuore di Tianjin, in Cina. Con oltre 440 aziende partecipanti, l’evento si configura come il principale palcoscenico per scoprire le tendenze e le opportunità emergenti nel settore delle spedizioni marittime. Sotto il tema “Spedizioni nel mondo e navigazione verso il futuro”, questa fiera di tre giorni promette di tracciare il cammino dell’industria verso un domani innovativo e sostenibile.

Delle persone osservano i modelli di navi alla terza edizione della Tianjin International Shipping Industry Expo a Tianjin, nel nord della Cina, oggi 12 giugno 2025. L’evento ha preso il via oggi. A tema “Spedizioni nel mondo e navigazione verso il futuro”, la fiera di tre giorni si concentra sulle tendenze e le opportunita’ emergenti nella catena globale dell’industria delle spedizioni marittime. Piu’ di 440 imprese hanno partecipato all’evento che si estende su una superficie totale di 50.000 metri quadrati e presenta 9 aree espositive, come i porti internazionali, le spedizioni marittime verdi e intelligenti, le relative catene industriali, ecc. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Tianjin ospita Int’l Shipping Industry Expo

