Cina | registra costante aumento di viaggi passeggeri nel 2024

La Cina si conferma come una delle nazioni più dinamiche in termini di mobilità, con un incremento del 5,4% nei viaggi interregionali nel 2024. Quasi 64,6 miliardi di spostamenti testimoniano una ripresa vigorosa dell’attività di viaggio, trainata da ferrovie, autostrade e aviazione civile. Un trend che riflette non solo il desiderio di esplorare, ma anche la solidità economica e infrastrutturale del Paese. Questi dati aprono nuove prospettive per il settore turistico e commerciale cinese.

La Cina ha registrato un aumento del 5,4% dei viaggi interregionali dei passeggeri lo scorso anno, grazie alla costante ripresa dell'attivita' di viaggio, hanno mostrano oggi i dati ufficiali. Nel 2024 sono stati effettuati quasi 64,6 miliardi di viaggi interregionali di passeggeri in tutto il Paese, con le ferrovie che hanno gestito oltre 4,3 miliardi di viaggi, le autostrade quasi 59,3 miliardi e l'aviazione civile 730 milioni, secondo un rapporto del ministero dei Trasporti. Oltre al trafficato settore passeggeri, il 2024 ha anche visto la movimentazione di circa 56,9 miliardi di tonnellate di merci commerciali, mentre il settore postale ha consegnato oltre 193,67 miliardi di pacchi, di cui 175,1 miliardi gestiti dai servizi di consegna espressa, secondo il rapporto.

