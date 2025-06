Cina | raggiunte 1.000 navi in maggior centro di noleggio navale di Cina continentale

La Cina ha raggiunto un traguardo storico nel settore del noleggio navale: con la firma della 1.000ma nave presso la Zona portuale di libero scambio di Dongjiang a Tianjin, il paese entra ufficialmente nel prestigioso club mondiale dei operatori con mille unità. Questa pietra miliare sottolinea la crescente importanza della Cina nel commercio marittimo globale e apre nuove prospettive per il futuro del settore energetico e logistico internazionale.

Ieri si e' tenuta una cerimonia di firma per la 1.000ma nave noleggiata attraverso la Zona portuale di libero scambio di Dongjiang (DFTP), nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin. Essendo il piu' grande centro per il finanziamento e il noleggio di navi della Cina continentale, la DFTP e' ora entrata ufficialmente nel club mondiale dei noleggi che contano 1.000 navi. La nave di riferimento e' un impianto galleggiante per il gas naturale liquefatto costruito a Singapore, con un investimento totale di quasi 1,8 miliardi di dollari, di cui circa 1,2 miliardi in finanziamenti basati sul noleggio.