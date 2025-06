Cina | nomina nuovo rappresentante speciale per affari eurasiatici

La Cina rafforza il suo ruolo nell’Eurasia nominando Sun Linjiang come nuovo rappresentante speciale per gli affari eurasiatici. Con un background solido e una profonda conoscenza della regione, Sun si prepara a rafforzare i legami e a promuovere la cooperazione tra Pechino e i Paesi eurasiatici. Questa nomina segna un passo strategico importante: ma quali saranno le future mosse di Beijing in questa regione cruciale?

La Cina ha nominato Sun Linjiang rappresentante speciale del governo cinese per gli affari eurasiatici, ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri. Sun, diplomatico veterano che ha familiarita' con gli affari eurasiatici, sostituira' Li Hui, ha dichiarato il portavoce Lin Jian durante un briefing quotidiano con la stampa. "Siamo convinti che Sun adempira' attivamente ai suoi doveri e stabilira' buoni rapporti di lavoro con tutte le parti. Si impegnera' al massimo per approfondire la tradizionale amicizia e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra la Cina e i Paesi eurasiatici e per promuovere lo sviluppo comune e la prosperita' della regione", ha dichiarato Lin.

