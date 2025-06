Cina | MOC migliorera’ revisione approvazione richieste di licenza export di terre rare

La Cina si impegna a perfezionare continuamente il processo di revisione e approvazione delle licenze di esportazione delle terre rare, garantendo trasparenza e conformità alle normative internazionali. Durante un briefing ufficiale, il portavoce del Ministero del Commercio ha confermato che il Paese continuerà a migliorare le procedure per mantenere equilibrio tra sviluppo economico e responsabilità globale. Questa strategia rafforza la posizione della Cina nel mercato mondiale delle terre rare.

La Cina continuera' a migliorare la revisione e l'approvazione delle richieste di licenza di esportazione conformi per i prodotti legati alle terre rare, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese del Commercio (MOC). Il portavoce He Yadong ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda in merito. In conformita' con le leggi e i regolamenti, la Cina ha esaminato e approvato un certo numero di queste richieste, tenendo pienamente conto delle ragionevoli esigenze e delle preoccupazioni dei vari Paesi per gli scopi civili, ha affermato He.

