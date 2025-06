Cina | MOC commercio estero mostra resilienza in contesto globale complesso

La Cina dimostra una sorprendente resilienza nel commercio estero, nonostante le sfide di un contesto globale complesso. Il Ministero cinese del Commercio ha evidenziato come, nei primi cinque mesi dell’anno, le trade con partner strategici come la Belt and Road, ASEAN e Africa abbiano registrato aumenti significativi, rafforzando la posizione del Paese sulla scena internazionale. Un trend che conferma il ruolo centrale della Cina nell’economia globale e apre nuove prospettive di crescita.

Il ministero cinese del Commercio (MOC) oggi ha dichiarato che il commercio estero del Paese ha dimostrato finora quest’anno resilienza e vitalita’ nonostante un ambiente esterno complesso, con una crescita sia nelle dimensioni che nella qualita’ del commercio di beni. Nei primi cinque mesi di quest’anno, le importazioni e le esportazioni della Cina con i Paesi partner della Belt and Road, gli Stati membri dell’ASEAN e l’Africa sono cresciute rispettivamente del 4,2%, del 9,1% e del 12,4%, secondo il portavoce del ministero He Yadong. Questi dati dimostrano che la rete commerciale cinese sta diventando sempre piu’ diversificata, con i mercati emergenti che guidano la crescita incrementale, ha dichiarato He durante un regolare briefing con la stampa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: MOC, commercio estero mostra resilienza in contesto globale complesso

