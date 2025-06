Cina | Indonesia 55mo Paese nel programma di transito senza visto per 240 ore

Ottima notizia per i viaggiatori: la Cina ha appena incluso l’Indonesia nel suo programma di transito senza visto di 240 ore, portando a 55 il numero di Paesi beneficiari. Questa novità apre nuove opportunità di viaggio e scambi culturali, facilitando gli spostamenti e promuovendo il turismo. I viaggiatori indonesiani potranno ora esplorare la Cina per 10 giorni senza complicazioni, rendendo più semplice e conveniente pianificare un itinerario tra le due nazioni...

La Cina ha aggiunto l’Indonesia al suo programma di transito esente da visto per 240 ore, portando a 55 il numero totale di Paesi ammissibili a questa politica, hanno annunciato oggi le autorita’ per l’immigrazione. A partire da oggi, i viaggiatori indonesiani idonei potranno entrare in uno dei 60 porti delle 24 suddivisioni a livello provinciale e rimanere fino a 240 ore, o 10 giorni, senza visto prima di dirigersi verso una terza destinazione, secondo l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Questa politica fa parte dei piu’ ampi sforzi della Cina per incrementare i viaggi e gli scambi internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it