Cina | Indonesia 55mo Paese del programma di transito senza visto per 240 ore

Ottima notizia per i viaggiatori: la Cina ha ampliato il suo programma di transito senza visto, includendo ora anche l’Indonesia, portando a 55 il numero di Paesi beneficiari. Questa novità apre nuove opportunità di esplorazione e facilita le transizioni internazionali, rendendo più semplice e conveniente visitare le meraviglie di entrambe le nazioni. Per scoprire tutti i dettagli, basta cliccare sul link e seguire le ultime novità sull’argomento.

La Cina ha aggiunto l'Indonesia al suo programma di transito senza visto per 240 ore, portando a 55 il numero totale di Paesi ammissibili a questa politica, hanno annunciato oggi le autorita' per l'immigrazione.

