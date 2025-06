Cina-Giappone guerra nei cieli | caccia si sfiorano esplode il caso

Tensioni crescenti tra Cina e Giappone: nel cielo del Pacifico, caccia militari si sfiorano, creando un caso internazionale. Pechino denuncia un comportamento pericoloso da parte di Tokyo, che accusa i velivoli cinesi di aver volato troppo vicino ai suoi aerei. La situazione si fa sempre pi√Ļ delicata, con il rischio di escalation nelle acque e nei cieli condivisi. √ą una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e mondiali, con sviluppi ancora da chiarire.

Pechino denuncia il "comportamento pericoloso" di un aereo militare giapponese sul Pacifico, rispondendo alle accuse di Tokyo secondo cui i¬†caccia¬†cinesi hanno volato "insolitamente vicino" ai suoi velivoli nel fine settimana. "La causa principale del rischio per la sicurezza marittima e aerea √® stata la ricognizione ravvicinata delle normali attivit√† militari cinesi da parte di un aereo da guerra giapponese", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian. "La parte cinese esorta la parte giapponese a porre fine a questo tipo di comportamento pericoloso", ha aggiunto. E da parte sua il Giappone ha presentato una protesta formale verso la¬†Cina¬†dopo che un¬†caccia¬†mandarino ha inseguito un aereo da pattugliamento nipponico, volando fino a una distanza di soli 45 metri, secondo la ricostruzione fatta dal ministero della Difesa di Tokyo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Cina-Giappone, guerra nei cieli: caccia si sfiorano, esplode il caso

In questa notizia si parla di: guerra - cina - giappone - cieli

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: ‚ÄúNon ci sono vincitori in una guerra commerciale‚ÄĚ - Stati Uniti e Cina hanno siglato un accordo per ridurre i dazi doganali aggiuntivi per un periodo di 90 giorni.

Mentre la Russia intensifica gli attacchi con droni Shahed, Kiev risponde con tecnologie leggere ed economiche. La guerra si sposta nei cieli e diventa una corsa all’innovazione Vai su Facebook

Cina-Giappone, guerra nei cieli: caccia si sfiorano, esplode il caso | .it; Caccia cinese a 45 metri dall'aereo giapponese P-3C: rischio collisione e tensione nei cieli tra Pechino e Tok; ‚ÄúPotrebbe scoppiare da un momento all‚Äôaltro‚ÄĚ. Ecco chi si prepara alla prossima guerra.

Caccia cinese a 45 metri dall'aereo giapponese P-3C: rischio collisione e tensione nei cieli tra Pechino e Tokyo Segnala msn.com: Tokyo ha presentato una protesta formale verso Pechino dopo che un caccia mandarino ha inseguito un aereo da pattugliamento nipponico, volando fino a ...