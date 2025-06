Cina | esorta USA a lavorare col Paese per attuare consenso

La Cina invita gli Stati Uniti a collaborare attivamente per realizzare l’importante consenso raggiunto tra i due leader durante la telefonata del 5 giugno. Il governo cinese auspica che questa cooperazione possa rafforzare il meccanismo di consultazione economica e commerciale, fondamentale per promuovere stabilità e progresso reciproco. In questo contesto, il portavoce Lin Jian ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo, che potrà aprire nuove prospettive per una collaborazione futura più solida e fruttuosa.

La Cina spera che gli Stati Uniti lavorino col Paese per attuare l'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e per valorizzare il ruolo del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sui commenti del presidente statunitense Donald Trump sui social media in merito alla prima riunione del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, svoltasi a Londra da lunedi' a martedi'.

Il vice primo ministro cinese He Lifeng ha recentemente sottolineato l'importanza di una collaborazione proficua tra Cina e Stati Uniti, invitando entrambe le nazioni a lavorare insieme per risolvere le problematiche attuali e ampliare le aree di cooperazione.

Sui dazi prima intesa Usa-Cina su un «quadro generale»; Pechino: accordo di cooperazione dopo telefonata tra Xi e Trump; Londra, svolta la prima riunione del meccanismo di consultazione economico-commerciale Cina-USA.

Gli Stati Uniti dovrebbero risolvere le controversie commerciali con la Cina attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente