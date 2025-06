Cina-Africa | al via expo con focus su legami economici nuovi accordi

La quarta edizione della China-Africa Economic and Trade Expo prende il via a Changsha, segnando un passo decisivo nel rafforzamento dei legami economici tra i due continenti. Con quasi 4.700 aziende e oltre 30.000 partecipanti, l’evento si concentra su nuovi accordi e opportunità di collaborazione, promuovendo un futuro di crescita condivisa. Un’occasione unica per scoprire come Cina e Africa possano plasmare insieme un domani più prospero.

La quarta edizione della China-Africa Economic and Trade Expo si e’ aperta oggi nella citta’ centrale cinese di Changsha, evidenziando l’impegno del piu’ grande Paese in via di sviluppo del mondo a rafforzare i legami con l’Africa, il continente con il maggior numero di nazioni in via di sviluppo. Quasi 4.700 aziende cinesi e africane e oltre 30.000 partecipanti saranno presenti all’evento di quattro giorni, a tema “Cina e Africa: Insieme verso la modernizzazione”. Secondo gli organizzatori, il valore dei progetti di cooperazione concordati in via preliminare supera gli 11 miliardi di dollari. Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione oggi, esprimendo la convinzione che la fiera creera’ maggiori opportunita’ per la cooperazione Cina-Africa e dara’ maggiori risultati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Africa: al via expo con focus su legami economici, nuovi accordi

In questa notizia si parla di: africa - cina - expo - legami

Cina-Usa, duello economico per la conquista dell’Africa - L’Africa si conferma il principale campo di sfida tra Cina e Stati Uniti, nel duello economico per la supremazia.

Cina-Africa: al via expo con focus su legami economici, nuovi accordi; Si chiude la visita della premier Meloni a Washington, il legame con gli Usa esce rafforzato; Coldiretti Campania e Brif un ponte per aiutare le aziende agricole ad esportare in Cina.

Cina: Hunan, al via China-Africa Economic & Trade Expo a Changsha Scrive romadailynews.it: Il vice presidente liberiano Jeremiah Kpan Koung partecipa alla cerimonia di apertura della quarta edizione della China-